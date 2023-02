Auxerre x Lyon: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (17/02) pela Ligue 1

As equipes Auxerre x Lyon disputam nesta sexta (17/02) a 24° rodada do Campeonato Francês, a Ligue 1. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio de l'Abbé-Deschamps, em Auxerre. Confira o horário e onde assistir a partida:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Auxerre x Lyon ao vivo?

A partida Auxerre x Lyon pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN 2 e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 17h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Auxerre x Lyon chegam para o jogo?

Auxerre é o vice-lanterna da Ligue 1 e soma 3 vitórias, 6 empates, 14 derrotas, 19 gols marcados e 47 gols sofridos. A equipe não vence há 10 rodadas da Ligue 1.

Já Lyon ocupa a 9° posição do Campeonato Francês com 10 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, 35 gols marcados e 25 gols sofridos. Em suas últimas partidas, o time passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Escalações

Auxerre: Radu; Zedadka, Jubal, I. Toure, Mensah; B. Toure, Massengo; Hein, Sakhi, Da Costa; Abline.

Lyon: Lopes; Lukeba, Lovren, Diomande; Tagliafico, Tolisso, Caqueret, Kumbedi; Lepenant; Lacazette, Sarr.

FICHA TÉCNICA

Auxerre x Lyon

Campeonato Francês - Ligue 1

Local: Estádio de l'Abbé-Deschamps, em Auxerre

Data/Horário: 17 de fevereiro de 2023, 17h