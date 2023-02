São Raimundo-RR x Cuiabá: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (22/02) pela Copa do Brasil

As equipes São Raimundo-RR x Cuiabá disputam nesta quarta-feira (22/02) a primeira rodada da Copa do Brasil. O jogo ocorrerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio Flamarion Vasconcelos, em Boa Vista (RR). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir São Raimundo-RR x Cuiabá ao vivo?

A partida São Raimundo-RR x Cuiabá pode ser assistida ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como São Raimundo-RR x Cuiabá​ chegam para o jogo?

Neste ano, São Raimundo ainda não jogou uma partida, nem mesmo amistosa. Na Série D do Brasileirão 2022, a equipe ficou em 4° lugar no Grupo A e somou 6 vitórias, 6 empates e 4 derrotas.

Cuiabá lidera o atual Campeonato Mato-Grossense com 7 vitórias, 20 gols marcados e 4 gols sofridos. No último Brasileirão, a equipe ficou em 16° lugar e somou 10 vitórias, 11 empates e 17 derrotas.

Prováveis escalações

São Raimundo: André Regly; Luã, Allan Rosário, Paulo e Kayo Fernando (Leandro Cabecinha); Belão, Panda e Ygor (Tavinho); Juninho, Carlinhos Souza e Jerinha (Kante). Técnico: Chiquinho Viana.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Mateusinho; Denilson, Pablo Ceppelini e Rodriguinho; Jonathan Cafú, Iury Castilho (Lucas Cardoso) e Pitta. Técnico: Ivo Vieira.

FICHA TÉCNICA

São Raimundo-RR x Cuiabá

Copa do Brasil

Local: Estádio Flamarion Vasconcelos, em Boa Vista (RR)

Data/Horário: 22 de fevereiro de 2023, 19h