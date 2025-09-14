São Paulo x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/09) pelo Brasileirão

São Paulo x Botafogo disputam hoje, domingo (14/09), a 23° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo tem início às 17h30 (horário de Brasília), no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir São Paulo x Botafogo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, GE TV e Premiere, a partir das 17h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Botafogo acumula no Brasileirão um total de 35 pontos, 10 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 30 gols marcados e 13 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Já o São Paulo soma 32 pontos, 8 vitórias, 8 empates, 6 derrotas, 26 gols marcados e 23 gols sofridos. A equipe registrou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas do Campeonato.

São Paulo x Botafogo: prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Tolói, Alan Franco e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Alisson, Rodriguinho e Enzo; Rigoni e Ferreirinha. Técnico: Hernán Crespo.

Botafogo: Neto, Mateo Ponte (Vitinho), Alexander Barboza, David Ricardo, Alex Telles, Marlon Freitas, Danilo (Newton), Savarino (Santi Rodríguez), Montoro, Artur e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

FICHA TÉCNICA

São Paulo x Botafogo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 14 de setembro de 2025, 17h30