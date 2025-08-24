São Paulo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/08) pelo Brasileirão São Paulo e Atlético Mineiro jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 24.08.25 19h30 São Paulo soma 5 pontos a mais que o Atlético no Brasileirão (X/ @sudamericanabr) São Paulo x Atlético MG disputam hoje, domingo (24/08), a 21° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorre às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir São Paulo x Atlético ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 20h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? São Paulo acumula no Brasileirão um total de 29 pontos, 7 vitórias, 8 empates, 5 derrotas, 24 gols marcados e 22 gols sofridos. O time está invicto há 7 rodadas do Campeonato Brasileiro. Já o Atlético MG soma 24 pontos, 6 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, 20 gols marcados e 21 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (24/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo São Paulo x Atlético (MG): prováveis escalações São Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cedric, Bobadilla, Marcos Antônio, Rodriguinho e Lucas Moura; Luciano e André Silva. Galo: Everson; Natanael, Vitor Hugo, Iván Román e Arana; Alexsander, Alan Franco e Igor Gomes; Biel, Júnior Santos e Rony. FICHA TÉCNICA São Paulo x Atlético Mineiro Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, em São Paulo (SP) Data/Horário: 24 de agosto de 2025, 20h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Atlético-MG São Paulo brasileirão 2025 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro São Paulo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/08) pelo Brasileirão São Paulo e Atlético Mineiro jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 24.08.25 19h30 Campeonato Brasileiro Fortaleza x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/08) pelo Brasileirão Fortaleza e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 24.08.25 17h30 Campeonato Brasileiro Juventude x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/08) pelo Brasileirão Juventude e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 24.08.25 17h30 Série A argentina Boca Juniors x Banfield: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/08) pelo Argentino Boca Juniors e Banfield jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 24.08.25 17h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES DE MAL A PIOR Dentro de casa, Paysandu perde de virada para o Operário-PR e segue na vice-lanterna Com o resultado, a equipe bicolor permanece na vice-lanterna da Série B, com 21 pontos 24.08.25 18h14 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (24/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 24.08.25 7h00 Bola Projeto 'Palcos do Futebol' promete repaginar estádios paraenses, entre eles o tradicional Souza Ao todo, R$ 1,3 milhão serão aplicados no Souza, Diogão e CT do Castanhal, ampliando a capacidade de jogos e campeonatos disputados nas praças esportivas 24.08.25 9h00 Futebol Paysandu x Operário-PR: Papão busca vitória na Curuzu pela 23ª rodada da Série B Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, em Belém 24.08.25 8h00