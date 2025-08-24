Capa Jornal Amazônia
São Paulo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/08) pelo Brasileirão

São Paulo e Atlético Mineiro jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Thalles Leal
fonte

São Paulo soma 5 pontos a mais que o Atlético no Brasileirão (X/ @sudamericanabr)

São Paulo x Atlético MG disputam hoje, domingo (24/08), a 21° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorre às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir São Paulo x Atlético ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

São Paulo acumula no Brasileirão um total de 29 pontos, 7 vitórias, 8 empates, 5 derrotas, 24 gols marcados e 22 gols sofridos. O time está invicto há 7 rodadas do Campeonato Brasileiro.

Já o Atlético MG soma 24 pontos, 6 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, 20 gols marcados e 21 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

São Paulo x Atlético (MG): prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cedric, Bobadilla, Marcos Antônio, Rodriguinho e Lucas Moura; Luciano e André Silva.

Galo: Everson; Natanael, Vitor Hugo, Iván Román e Arana; Alexsander, Alan Franco e Igor Gomes; Biel, Júnior Santos e Rony.

FICHA TÉCNICA
São Paulo x Atlético Mineiro
Campeonato Brasileiro (Brasileirão)
Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, em São Paulo (SP)
Data/Horário: 24 de agosto de 2025, 20h30

.
