São Paulo domina Ituano, Rato entra e marca e garante vaga nas oitavas da Copa do Brasil 2023

O São Paulo venceu o Ituano, em Itu, por 1 a 0 na noite desta terça-feira (25) e avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil 2023. O único gol da partida foi marcado pelo meia Wellington Rato, no segundo tempo. O jogo de ida, disputado no último dia 11, havia terminado em empate sem gols.

VEJA MAIS

Em campo, o domínio foi quase total do Tricolor Paulista, que sofreu pouco, criou muito, mas foi mal nas finalizações. O Ituano jogou de maneira reativa, aguardando oportunidades de contra-ataques. Wellington Rato, que começou no banco, entrou em campo aos 16 minutos da etapa final e balançou as redes no seu primeiro toque na bola.

Assista aos melhores momentos de Ituano 0 x 1 São Paulo:

No fim, quando já estava atrás no placar, o time de Itu pressionou com bolas aéreas, mas o São Paulo conseguiu assegurar a vitória.

Esta foi a segunda vitória do Tricolor Paulista consecutiva sob o comando do técnico Dorival Júnior, que estreou no comando do time no triunfo do último final de semana, pela Série A do Brasileiro, sobre o América-MG.A equipe paulistana volta a campo neste sábado (29), quando irá enfrentar o Coritiba, no Paraná, pela terceira rodada do Brasileirão. O duelo será no Estádio Couto Pereira às 16h30.

O Ituano tem pouco tempo para lamentar a eliminação. O time "vira a chave" e joga nesta sexta-feira (28) contra o Guarani, em Campinas, pela Série B. A partida, válida pela 3ª rodada da competição, será no Brinco de Ouro da Princesa a partir das 21h30.

Times classificados às oitavas de final

Agora, o time são-paulino segue para as oitavas da Copa do Brasil junto com os outros três clubes classificados na noite da terça-feira: Athletico-PR (que eliminou o CRB), Cruzeiro (venceu o Náutico) e Fluminense (passou pelo Paysandu). Os confrontos da próxima fase serão definidos por sorteio.