Cruzeiro marca no fim, vira placar agregado e elimina o Náutico da Copa do Brasil 2023

O Cruzeiro conseguiu uma virada épica sobre o Náutico e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil 2023. A vaga pintou quase nos acréscimos do segundo tempo. Jogando no Independência, em Belo Horizonte, a Raposa venceu o Timbu por 2 a 0 e foi o primeiro clube classificado para a quarta fase do torneio.

Depois de ter perdido o jogo de ida, em Pernambuco, por 1 a 0, o Cruzeiro precisava da vitória por dois gols no tempo regulamentar para avançar sem precisar dos pênaltis. E conseguiu abrindo o placar aos 9 do segundo tempo, com o lateral-direito William. Ele aproveitou cruzamento rasteiro na área e só empurrou para dentro.

Mas o clímax da partida ficou para o fim. Aos 44, quando o duelo se encaminhava para a disputa de pênaltis, o volante Richard recebeu ótimo cruzamento de William, cabeceou com força e o goleiro Vagner aceitou: 2 a 0.

O Cruzeiro segue para as oitavas da Copa do Brasil junto com os outros três clubes classificados na noite da terça-feira: Athletico-PR (que eliminou o CRB), São Paulo (venceu o Ituano) e Fluminense (passou pelo Paysandu). Os confrontos da próxima fase serão definidos por sorteio.