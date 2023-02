São Francisco vence Caeté na primeira rodada do Campeonato Paraense; veja

Quem também se deu bem na rodada de estreia do Parazão 2023 foi o São Francisco, que garantiu os primeiros três pontos, ao derrotar a equipe do Caeté, por 1 a 0, na manhã deste domingo (5), no estádio Ipixunão.

A partida foi a segunda do Parazão deste ano e começou às 10 da manhã, sob um sol forte, que forçou os atletas a se hidratarem constantemente. No primeiro tempo, o Caeté foi superior na posse de bola e nas trocas de passe. Do outro lado, o São Francisco tentava responder na mesma intensidade, mas a troca de passes do Leão Santareno deixou bastante a desejar.

Com poucas chances reais de gol, o primeiro tempo terminou num insosso 0 a 0, que, por muito pouco não se repete na etapa complementar, não fosse a expertise de Ramon, que logo aos cinco minutos arrancou pela lateral em direção à linha de fundo, cruzou para Gilmar Heré e este sofreu falta na área. Pênalti para o São Francisco.

Com o pênalti marcado, Juninho só teve o trabalho de escolher o canto, empurrar e correr para o abraço. A vantagem era suficiente para o clube segurar o resultado pelo restante do segundo tempo, até o apito final consagrar a vitória dos donos da casa. Mesmo triunfando na estreia, o técnico Samuel Cândido ressaltou que o adversário dificultou bastante a vida do São Francisco.

"Sabíamos que seria um jogo difícil, o Caeté é uma equipe muito competitiva, já havia acompanhado dois jogos do Caeté, é uma equipe muito forte e eu falei que tínhamos que circular bem essa bola, fazer inversões de jogada para desgastar bem a equipe deles. Eles marcaram muito forte no primeiro tempo, mas nós tivemos as melhores chances e não acertamos o passe final, o último passe", disse.

Além disso, ele destacou que a equipe soube ter tranquilidade na hora do gol e nos momentos seguintes, para segurar o resultado favorável. "Já na segunda etapa tivemos mais tranquilidade de puxar uma jogada de contra-ataque, Ramon cruzou e o Gilmar Erê acabou sofrendo a falta de penalidade máxima e Juninho converteu", conclui.

Na próxima rodada, o São Francisco enfrenta o Clube do Remo, no Ipixunão. Já o Caeté recebe, no Diogão, o Tapajós.