MP aprova laudos da Prefeitura e Ipixunão está apto a receber público nos jogos do São Francisco

Enquanto o Parazão não começa, os clubes participantes seguem na movimentação para ajustar elenco e até estádios. O São Francisco foi até o Ministério Público levantar a documentação necessária para a liberação de torcida em seus jogos, que este ano serão realizados no estádio municipal de Ipixuna do Pará, o Ipixunão, e foi oficialmente liberado.

A notícia foi dada na manhã desta quinta-feira (26). Todos os laudos enviados pela Prefeitura Municipal foram aprovados, com isso, todos os jogos do Leão Santareno poderão contar com a presença do público, em uma capacidade máxima de 4.132. O presidente do clube, Valdir Matias Júnior, comemorou bastante a decisão, ainda que Ipixuna esteja há cerca de 800 quilômetros da cidade natal.

"Assim que houver sinalização do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para o início do Campeonato Paraense, o São Francisco poderá contar com o apoio do seu torcedor", informa o dirigente. A estreia do clube no Parazão estava marcada para o dia 22, mas com a paralisação ainda em vigor, não há data certa, apenas o adversário, que será o Caeté.

SAIBA MAIS



Preparação

Enquanto isso, o clube segue trabalhando sob o comando do técnico Samuel Cândido, nas dependências do Centro de Treinamento da Desportiva, na Grande Belém. Na última quinta, os atletas foram divididos em duas equipes para um trabalho físico e técnico. Um terceiro time também foi formado, mas ficou sob a supervisão do auxiliar Marajó.

Além disso, o clube especula a possibilidade de realizar um amistoso contra a equipe do União Paraense, neste final de semana, de acordo com as projeções do treinador. Os jogadores Zé Paulo e Riquelme não treinaram, pois se recuperam de problemas musculares

"Nós já sabíamos dessa paralisação e estudamos alguns amistosos. Diante dessa indefinição, estamos correndo atrás de um outro amistoso, contra o União Paraense, aqui no CT, na manhã de sábado. Os atletas estão ansiosos pelo início da competição. Começamos a nossa preparação dia 27 e isso vai nos nivelar com os demais clubes, a partir de quando a bola rolar após o julgamento", explica Samuel.