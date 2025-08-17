Capa Jornal Amazônia
Santos x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (17/08) pelo Brasileirão

Santos e Vasco jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Thalles Leal
fonte

Santos soma 5 pontos a mais que Vasco (Raul Baretta/ Santos FC)

Santos x Vasco disputam hoje, domingo (17/08), a 20° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Santos x Vasco ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Vasco da Gama acumula no Brasileirão um total de 16 pontos, 4 vitórias, 4 empates, 9 derrotas, 19 gols marcados e 24 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas do Campeonato.

Já o Santos soma na competição 21 pontos, 6 vitórias, 3 empates, 9 derrotas, 20 gols marcados e 23 gols sofridos. Suas últimas partidas lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Santos x Vasco: prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; Mayke, Gil, Luan Peres (Luisão) e Souza; Tomás Rincón (Zé Rafael), Gabriel Bontempo e Neymar; Guilherme, Barreal e Tiquinho Soares (Rollheiser).

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura (Luiz Gustavo), Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê e Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e David.

FICHA TÉCNICA
Santos x Vasco da Gama
Campeonato Brasileiro (Brasileirão)
Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, em São Paulo (SP)
Data/Horário: 17 de agosto de 2025, 16h

Futebol
