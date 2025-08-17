Atlético-MG x Grêmio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (17/08) pelo Brasileirão Atlético MG e Grêmio jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 17.08.25 15h00 O Galo já soma 4 pontos a mais que o Grêmio (Pedro Souza/ Atlético Mineiro) Atlético MG x Grêmio disputam hoje, domingo (17/08), a 20° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Atlético-MG x Grêmio ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Atlético acumula no Brasileirão 24 pontos, 6 vitórias, 6 empates, 5 derrotas, 19 gols marcados e 18 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Grêmio soma 20 pontos, 5 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, 16 gols marcados e 24 gols sofridos. A equipe também registrou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (17/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro Feminino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Coppa Italia, Campeonato Português e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Atlético x Grêmio: prováveis escalações Atlético (MG): Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander (Gabriel Menino) e Gustavo Scarpa (Igor Gomes); Hulk (Biel), Cuello (Reinier) e Rony. Grêmio: Tiago Volpi; Edenilson (Ronald ou Camilo), Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Cuéllar (Villasanti), Alysson, Riquelme e Cristian Olivera; Carlos Vinicius. FICHA TÉCNICA Atlético Mineiro x Grêmio Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG) Data/Horário: 17 de agosto de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave brasileirão 2025 Atlético-MG grêmio jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Botafogo x Palmeiras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (17/08) pelo Brasileirão Botafogo e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 17.08.25 19h30 Campeonato Argentino Independiente Rivadavia x Boca Juniors: onde assistir e escalações do jogo hoje (17) pelo Argentino Independiente Rivadavia e Boca Juniors jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 17.08.25 19h30 Agressão Vídeo: prefeito de Macapá aplica "mata-leão" em jornalista durante inspeção hospitalar Incidente foi registrado em vídeo após questionamento sobre obras. Prefeitura afirma que servidoras também foram agredidas durante confronto. 17.08.25 18h06 Campeonato Argentino River Plate x Godoy Cruz: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/08) pelo Argentino River Plate e Godoy Cruz jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 17.08.25 17h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES INQUESTIONÁVEL Quem é Neymar? Vasco humilha Santos com goleada histórica por 6 a 0 A partida marcou a queda do técnico Cleber Xavier, do Santos. 17.08.25 18h23 Futebol Volante do Papão, Matheus Vargas será submetido a cirurgia e não retorna em 2025 O jogador entrou em campo no lugar de Maurício Garcez, mas acabou lesionado, sendo imediatamente atendido pelo DM bicolor 24.07.25 16h08 TÁ DIFÍCIL, PAPÃO... Paysandu perde a segunda partida seguida e se mantém na vice-lanterna da Série B Desta o revés teve nome e sobrenome: Walter Clar, o lateral-direito autor dos dois gols do duelo 17.08.25 18h04 EXPECTATIVA Flamengo descarta lesão e Arrascaeta deve enfrentar o Atlético-MG na Copa do Brasil O confronto contra o Atlético-MG está marcado para as 19h desta quarta-feira, na Arena MRV. 04.08.25 20h32