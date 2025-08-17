Atlético-MG x Grêmio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (17/08) pelo Brasileirão

Atlético MG x Grêmio disputam hoje, domingo (17/08), a 20° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético-MG x Grêmio ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Atlético acumula no Brasileirão 24 pontos, 6 vitórias, 6 empates, 5 derrotas, 19 gols marcados e 18 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já o Grêmio soma 20 pontos, 5 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, 16 gols marcados e 24 gols sofridos. A equipe também registrou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Atlético x Grêmio: prováveis escalações

Atlético (MG): Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander (Gabriel Menino) e Gustavo Scarpa (Igor Gomes); Hulk (Biel), Cuello (Reinier) e Rony.

Grêmio: Tiago Volpi; Edenilson (Ronald ou Camilo), Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Cuéllar (Villasanti), Alysson, Riquelme e Cristian Olivera; Carlos Vinicius.

FICHA TÉCNICA

Atlético Mineiro x Grêmio

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 17 de agosto de 2025, 16h