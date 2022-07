Saldão Re-Pa: Remo leva vantagem sobre o Paysandu em clássicos durante reforma do Mangueirão

O Re-Pa disputado no último domingo (3), no estádio Baenão, em Belém, pode ter sido o último disputado em 2022. Caso Remo e Paysandu não se encontrem mais na Série C do Brasileirão, uma partida entre os grandes rivais só deve ocorrer no Parazão de 2023. Além de uma possível "despedida" dos clássicos neste ano, as "casas" das equipes podem deixar de receber partidas nas próximas temporadas.

Com a iminência da inauguração do novo estádio Mangueirão, principal palco do esporte no estado, os clássicos devem voltar ao Colosso do Bengui. A previsão do Governo do Pará é que as obras no local sejam finalizadas no início de setembro deste ano.

Após quase 20 anos de hiato, Curuzu e Baenão passaram a receber os clássicos Re-Pa após o fechamento do Mangueirão para reformas. Por medidas de segurança, as partidas ocorreram com torcida única, mas renda dividida.

Ao todo, desde o início das reformas no Mangueirão, foram disputadas sete partidas nas "casas" de Remo e Paysandu. Os estádios receberam confrontos por três competições: Parazão, Copa Verde e Série C. Nesses duelos, o Remo levou ampla vantagem.

Das sete partidas disputadas, o Leão Azul venceu três. Completam a lista três empates e uma vitória do Papão. Outra vantagem azulina é no quesito "canecos levantados". No confronto direto entre as equipes, a equipe remista conquistou o título paraense no estádio da Curuzu, neste ano.

Fator casa fez a diferença

Analisando os clássicos disputados em cada estádio, os mandantes levam ligeira vantagem. Na Curuzu, casa do Paysandu, foram quatro clássicos disputados desde o fechamento do Mangueirão. Nesses jogos, o Papão venceu uma partida e o Leão outra. Além disso, houve quatro empates.

Nas partidas disputadas no Baenão, estádio do Remo, a vantagem do Leão Azul é ainda maior. O Paysandu, maior rival, não venceu a equipe azulina no estádio Evandro Almeida desde o início das obras no Mangueirão. Foram três partidas disputadas, sendo duas vitórias remistas e um empate.

Leão fez mais gols que o Papão

Desde o início das obras no Mangueirão, o Remo também tem vantagem sobre o Paysandu no número de gols marcados no clássico Re-Pa. Nas sete partidas disputadas, o Leão Azul marcou 15 vezes, enquanto o Papão balançou a rede em 10 oportunidades.

Levando em consideração apenas os clássicos na Curuzu, há um empate: 8 gols marcados para cada equipe. Já nos duelos disputados no Baenão, o Remo também leva vantagem: 7 a 2.

Clássicos disputados desde o início das obras no Mangueirão

Paysandu 2 x 4 Remo - 1ª fase Parazão 2021

Paysandu 2 x 2 Remo - semifinal da Copa Verde 2021

Remo 2 x 0 Paysandu - semifinal da Copa Verde 2021

Paysandu 1 x 1 Remo - 1ª fase Parazão 2022

Remo 3 x 0 Paysandu - final do Parazão 2022

Paysandu 3 x 1 Remo - final do Parazão 2022

Remo 2 x 2 Paysandu - 13ª rodada Série C 2022

Jogos: 7

Vitórias do Remo: 3

Empates: 3

Vitórias do Paysandu: 1

Gols do Remo: 15

Gols do Paysandu: 10

Jogos na Curuzu

Paysandu 2 x 4 Remo - 1ª fase Parazão 2021

Paysandu 2 x 2 Remo - semifinal da Copa Verde 2021

Paysandu 1 x 1 Remo - 1ª fase Parazão 2022

Paysandu 3 x 1 Remo - final do Parazão 2022

Jogos: 4

Vitórias do Paysandu: 1

Empates: 2

Vitórias do Remo: 1

Gols do Paysandu: 8

Gols do Remo: 8

Jogos no Baenão

Remo 2 x 0 Paysandu - semifinal da Copa Verde 2021

Remo 3 x 0 Paysandu - final do Parazão 2022

Remo 2 x 2 Paysandu - 13ª rodada Série C 2022

Jogos: 3

Vitórias do Remo: 2

Empates: 1

Vitórias do Paysandu: 0

Gols do Remo: 7

Gols do Paysandu: 2