Técnico do Paysandu elogia jogadores, poder de reação e reclama de erros da arbitragem

Após o empate em 2 a 2 diante do Remo neste domingo (3), pela Série C, no Baenão, o técnico do Paysandu, Márcio Fernandes, criticou a arbitragem sobre os dois gols do Remo, alegando que não existiu pênalti e também um impedimento no segundo gol azulino.

O comandante bicolor também elogiou a postura da sua equipe, que não se entregou na partida e teve um poder de reagir e buscar o resultado, dentro da casa do adversário e com a torcida contra.

“Parabenizo meus jogadores que não desistiram, mesmo sofrendo com lances [erros de arbitragem] que às vezes acabam com o jogo, que desestabilizam uma equipe, os lances estão aí para mostrar, foi muita infelicidade nos dois lances (pênalti e o Paysandu reclama de impedimento no segundo gol do Remo), tivemos o poder de reação grande, buscamos o empate a todo momento, poderíamos ter resultado melhor se não fosse os erros e isso nos dá confiança para o próximo jogo em casa”, disse.

Evolução

Márcio falou da produção do time contra o Remo, da forma como a equipe se comportou e citou as substituições que foram fundamentais na conquista do empate.

“Tivemos uma evolução grande, perdemos a ofensividade quando o Leandro Silva saiu, ele nos proporciona bons momentos. Vimos a possibilidade do Robinho e do Igor Carvalho, aumentar o volume pelo nosso lado direito, graças a Deus fomos felizes, as substituições surtiram efeito e conseguimos um empate e não demos outras chances ao adversário”, falou.

O Paysandu está há três partidas sem vencer, mas Márcio minimiza os resultados e afirma que a competição está em uma fase decisiva em que não terá jogo fácil.

“Nessa reta final vai afunilar, equipes que vão jogar a vida para fugir do rebaixamento, mas o Paysandu está equilibrado. No jogo contra o Brasil, se nós tivéssemos aproveitado melhor as chances, teríamos uma vitória com um placar dilatado, pelo volume que tivemos no jogo. Esse empate mostrou um poder de reação grande”, finalizou.