Saiba como comprar ingresso de meia-entrada para o clássico Re-Pa de domingo

O Paysandu iniciou a comercialização de ingressos para o clássico Re-Pa nesta quinta-feira (17), tanto de forma presencial, no Estádio da Curuzu e Lojas Lobo, como também de forma online, através do site Futebol Card, nos preços de R$50 a arquibancada e R$100 a cadeira. Em suas redes sociais, o a diretoria bicolor informou também sobre a venda dos bilhetes de meia-entrada. A partida está marcada para o domingo (20), na Curuzu, apenas com a torcida alviceleste.

Os ingressos de meia-entrada serão reservados nesta quinta-feira (17), às 18h, no site oficial do Paysandu. A retirada dos ingressos ocorrerá nesta sexta-feira (18), das 13h às 17h, na Sala de segurança do Paysandu, que fica no Estádio da Curuzu.

Para a retirada dos bilhetes de meia o estudante necessita apresentar a carteirinha de meia-entrada, documento de identidade, além da carteirinha de vacinação. Para que o torcedor tenha acesso ao estádio, ele precisa estar com o esquema vacinal contra a covid-19 completo, com a última dose da vacina tomada até 15 dias antes do dia do jogo.

O Estádio da Curuzu poderá receber capacidade máxima de 18.024 torcedores neste clássico, que terá torcida única, porém, com a renda dividida entre os clubes.