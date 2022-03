Royal Pari x Oriente Petrolero: onde assistir e horário do jogo hoje (08/3), pela Copa Sul Americana

As equipes Royal Pari x Oriente Petrolero entram em campo às 19h15 (horário de Brasília) de hoje, terça-feira (08/03), para disputar a primeira rodada da Copa Sul Americana. O duelo ocorrerá no Estádio Ramón Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

VEJA MAIS

Onde assistir Royal Pari x Oriente Petrolero ao vivo?

A partida Royal Pari x Oriente Petrolero pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Conmebol TV, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Como Royal Pari x Oriente Petrolero chegam para o jogo?

Royal Pari ocupa a 5° colocação do Grupo B do Campeonato Boliviano, com um total de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Seu saldo de gols nesta competição é composto por 5 gols marcados contra 7 gols sofridos.

Já o Oriente Petrolero está em 3° lugar no Grupo B da competição e acumula 3 vitórias, 2 derrotas, 6 gols marcados e 5 gols sofridos.

Na última vez em que as equipes se enfrentaram pelo Campeonato Boliviano, em 27 de setembro de 2021, o Royal Pari venceu o Oriente por 4 a 2.

Prováveis escalações

Royal Pari: Vaca; Orfano, Ribera, Gutiérrez, Valverde Vaca; Álvarez, Chávez, Amoroso, Saucedo Candia, Justiniano; Blackburn. Técnico: Miguel Ángel Portugal.

Oriente Petrolero: Quiñonez; Zazpe, Guzman Camargo, Alvarez Vargas, Caire; Mendonza, Galvez, Sánchez, Guaycochea, Rios Pinto; Roca. Técnico: Juan Manuel Llop.

Ficha técnica

Royal Pari x Oriente Petrolero

Copa Sul Americana

Local: Estádio Ramón Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia

Data/horário: 08 de março de 2022, às 19h15