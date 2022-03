América-MG x Barcelona SC: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (08) pela Libertadores

As equipes América-MG x Barcelona SC entram em campo às 21h30 (horário de Brasília) de hoje, terça-feira (08/03), para disputar a terceira rodada da Copa Libertadores da América. A partida acontecerá no Estádio Raimundo Sampaio, em Belo Horizonte (MG). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir América-MG x Barcelona SC ao vivo?

A partida América-MG x Barcelona SC pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Conmebol TV, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como América-MG x Barcelona SC chegam para o jogo?

América já registra 1 vitória, 1 derrota, 3 gols marcados e 3 gols sofridos pela Copa Libertadores da América. No Campeonato Mineiro, ocupa a 5° colocação com um total de 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Seu saldo de gols nesta competição é composto por 9 gols marcados contra 6 sofridos. Nas suas últimas 5 partidas, a equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Na Libertadores, o Barcelona de Guayaquil venceu 3 das suas 4 partidas, sendo a última um empate. Seu saldo de gols é composto por 4 gols marcados contra apenas 1 sofrido.

Prováveis escalações

América: Jailson; Patric, Eder,, Iago Maidana, Marlon; Lucas Kal, Juninho, Alê; Pedrinho (Felipe Azevedo), Everaldo (Matheusinho), Wellington Paulista. Técnico: Marquinhos Santos.

Barcelona: Burrai; Velasco, Aimar, Rodríguez e Leonel Quiñonez; Piñatares, Souza e Martínez,; Preciado, Penilla e Mastriani. Técnico: Jorge Célico.

Ficha técnica

América-MG x Barcelona SC

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Raimundo Sampaio, em Belo Horizonte (MG)

Data/horário: 08 de março de 2022, às 21h30