Cienciano x Melgar: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (08/3) pela Copa Sul Americana

As equipes Cienciano x Melgar entram em campo às 21h30 (horário de Brasília) de hoje, terça-feira (08/03), para disputar a primeira rodada da Copa Sul Americana. O duelo será realizado no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, Peru. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Cienciano x Melgar ao vivo?

A partida Cienciano x Melgar pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Conmebol TV, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Cienciano x Melgar chegam para o jogo?

O Cienciano é o 5° colocado da primeira divisão do Campeonato Peruano, onde acumula 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 9 gols marcados e 6 gols recebidos. Nos seus últimos 5 jogos desta competição, o time registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Melgar está na 16° colocação do mesmo campeonato. Em 4 partidas disputadas, a equipe conseguiu 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas, 4 gols marcados e 8 gols sofridos.

As equipes se enfrentarão novamente às 21h30 da próxima terça-feira (15/03).

Prováveis escalações

Cienciano: Vargas; Bardales Grandez, Aparicio, Recalde, Cossio; Romero, Sandoval, Ibañez; Carpio Ferro, Ugarriza, Dúran Abán. Técnico: Marcelo Grioni.

Melgar: Ormeño; Reyna, Orzán, Galeano, Lazo; Tandazo, Pérez, Archimbaud; Cabrera, Cuesta, Vidales. Técnico: Néstor Lorenzo.

Ficha técnica

Cienciano x Melgar

Copa Sul Americana

Local: Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, Peru

Data/horário: 08 de março de 2022, às 21h30