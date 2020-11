Romário homenageia amigo Maradona: 'Dos jogadores que vi em campo, foi o melhor'

O ex-jogador Romário fez uma postagem homenageando o amigo Diego Maradona. Após o falecimento do ídolo argentino, o baixinho exaltou a carreira de Maradona, falou que Diego o tratava como um irmão e declarou que o craque é o melhor que ele viu jogar.

- Meu amigo se foi. Maradona, a lenda! O argentino que conquistou o mundo com a bola nos pés, mas também por sua alegria e personalidade única. Já disse algumas vezes, dos jogadores que vi em campo, ele foi o melhor. Sua passagem pelo mundo levou muita felicidade ao seu país e encantou a todos nós. Nunca vou esquecer das risadas que demos juntos. Certamente, ele nunca foi um adversário. Me chamava de Chapolin e me tratava como irmão - postou Romário em sua conta no Twitter.

- Um menino, que se foi cedo demais. Meu abraço aos argentinos, à família. Que tristeza, vai com Deus, hermano! - complementou.

Diego Maradona faleceu nesta quarta-feira aos 60 anos vítima de uma parada cardiorrespiratória em casa, em Tigre. Ele já havia preocupado os fãs no começo do mês, quando foi internado com sintomas de anemia. Na época, foi descoberta uma pequena hemorragia no cérebro, e o ex-jogador precisou passar por uma cirurgia para drená-la. Após mais de uma semana de internação, ele recebeu alta no dia 12 de novembro.

