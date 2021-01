Robson Melo renova com a Tuna e comandará a Águia no Parazão 2021

Campeã da Segundinha do Parazão e de volta à elite do futebol paraense, a Tuna Luso renovou com alguns atletas nesta semana e contratou o lateral direito Léo Rosa, ex-Remo e que atuou em 2020 pelo Castanhal e Caeté. Responsável por comandar a Águia ao triunfo na Segunda Divisão, o técnico Robson Melo renovou seu contrato com o time cruzmaltino.

Mesmo com a Tuna Luso não anunciando de forma oficial, o treinador revelou em seu stories no Instagram, que renovou com a Águia para a temporada 2021 e escreveu: “Contrato renovado”, em seguida colocou o símbolo de uma taça, coração verde e uma Águia, mascote oficial da Tuna.

Robson Fábio Melo Silva, de 42 anos, iniciou a carreira no futebol como preparador físico. Por muito tempo esteve à frente do Remo. Em 2019 teve a primeira experiência como técnico, assumindo o Bragantino, após a saída de Samuel Cândido, realizando uma boa campanha com o Tubarão na Copa do Brasil e também na Série D.

Já em 2020 Robson Melo assumiu o cargo de treinador no Paragominas e classificou o Jacaré do Norte para as semifinais do Campeonato Paraense e consequentemente para a Série D de 2021. No mês de Setembro recebeu o convite para treinar a Tuna, que estava fora da elite do futebol paraense há 13 anos e conseguiu levar a Águia Guerreira para a Primeira Divisão estadual.