River Plate x Vélez Sarsfield: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (06/07) pela Libertadores

As equipes River Plate x Vélez Sarsfield entram em campo hoje, quarta-feira (06/07), para disputar as oitavas de final da Copa Libertadores da América. A partida iniciará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Argentina. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir River Plate x Vélez Sarsfield ao vivo?

A partida River Plate x Vélez Sarsfield pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Conmebol TV, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como River Plate x Vélez Sarsfield chegam para o jogo?

River Plate se manteve invicto na primeira fase da Libertadores. Nesta, o time liderou o Grupo F e somou 5 vitórias, 1 empate, 18 gols marcados e 3 gols sofridos.

Já Vélez Sarsfield ficou na vice-liderança do Grupo C e acumulou 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 12 gols marcados e 11 gols sofridos.

Vélez venceu a partida de ida por 1 a 0.

Prováveis escalações

River Plate: Franco Armani; Emanuel Mammana, Paulo Díaz, David Martínez e Milton Casco; Enzo Pérez; Enzo Fernández, José Paradela e Esequiel Barco; Braian Romero e Julián Álvarez. Técnico: Marcelo Gallardo.

Vélez: Lucas Hoyos; Leonardo Jara, Matías de los Santos, Diego Gómez e Francisco Ortega; Luca Orellano, Nicolás Garayalde, Maximo Perrone e Lucas Janson; Lucas Pratto e Walter Bou. Técnico: Alexander Medina.

Ficha técnica - River Plate x Vélez Sarsfield

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Argentina

Data/horário: 06 de julho de 2022, às 21h30