Jogo do Flamengo hoje: onde assistir ao vivo e horário da Copa Libertadores

As equipes Flamengo x Tolima entram em campo hoje, quarta-feira (06/07), para disputar as oitavas de final da Copa Libertadores da América. A partida ocorre às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Palmeiras x Cerro Porteño: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (06/07) pela Libertadores]]

[[(standard.Article) Santos x Deportivo Táchira: onde assistir ao vivo hoje (06/07) pela Copa Sul-Americana]]

Onde assistir Flamengo x Tolima ao vivo?

A partida Flamengo x Tolima pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Flamengo x Tolima chegam para o jogo?

Durante a primeira fase da Libertadores, Flamengo se manteve invicto e liderou o Grupo H com 5 vitórias, 1 empate, 15 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já Tolima ficou na vice-liderança do Grupo D e registrou 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 10 gols marcados e 9 gols sofridos.

No dia 29 de junho, Flamengo venceu a partida de ida por 1 a 0.

Prováveis escalações

Flamengo: Santos; Matheuzinho, Rodrigo Caio, David Luiz e Ayrton Lucas; Willan Arão, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro. Técnico: Dorival Júnior.

Tolima: Domínguez; Marulanda, Quiñones, José Moya e Junior Hernández; Rovira e Ureña; Luis Miranda, Cataño e Lucumí; Caicedo. Técnico: Hernán Torres.

Ficha técnica - Flamengo x Tolima

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/horário: 06 de julho de 2022, às 21h30