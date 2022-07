Palmeiras x Cerro Porteño: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (06/07) pela Libertadores

As equipes Palmeiras x Cerro Porteño entram em campo hoje, quarta-feira (06/07), para disputar as oitavas de final da Copa Libertadores da América. A partida inicia às 19h15 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Palmeiras x Cerro Porteño​ ao vivo?

A partida Palmeiras x Cerro Porteño pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Conmebol TV, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Como Palmeiras x Cerro Porteño chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Libertadores, Palmeiras venceu todas as partidas que jogou e se manteve na liderança do Grupo A. Foram 6 vitórias, 25 gols marcados e apenas 3 gols sofridos.

Já Cerro Porteño ficou na vice-liderança do Grupo G e somou 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 5 gols marcados e 4 gols sofridos.

No dia 29 de junho, Palmeiras venceu a partida de ida por 3 a 0.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Gabriel Menino, Danilo e Gustavo Scarpa; Dudu, Wesley e Rafael Navarro. Técnico Abel Ferreira.

Cerro Porteño: Jean; Rolón, Patiño, Alexis e Alan; Lucena, Carrascal e Romero; Benítez, Moreno e Aquino. Técnico: Francisco Arce.

Ficha técnica - Palmeiras x Cerro Porteño

Copa Libertadores da América

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data/horário: 06 de julho de 2022, às 19h15