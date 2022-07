Retorno! Zagueiro paraguaio Balbuena chega ao Brasil para acertar a volta ao Corinthians

O zagueiro Fabián Balbuena já está no Brasil para acertar a volta ao Corinthians. Campeão em 2017 pelo Timão, o jogador deve finalizar todo o acordo neste fim de semana. Após quatro anos, o jogador paraguaio, que chegou a ser sondado pelo Corinthians em outros momentos, deve atuar novamente no futebol brasileiro.

VEJA MAIS

O defensor estava desde a última segunda-feira (11) no Paraguai, onde passou alguns dias com a família após se despedir do Dínamo de Moscou, da Rússia. Inclusive, o fator familiar foi fundamental para a decisão do paraguaio em deixar a equipe russa. Houve temor por conta da guerra que acontece desde fevereiro no leste europeu.

Balbuena realizou alguns exames médicos ainda nesta sexta-feira (15) e alinhou alguns detalhes burocráticos para assinar com o Timão até junho do ano que vem. O jogador se utilizará de um mecanismo inserido pela Fifa para que atletas que atuem na Rússia ou na Ucrânia suspendam os seus contratos e acertem com outros times ao redor do mundo.