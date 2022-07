Após invasão de campo em jogo contra o Corinthians, Santos pede desculpas

O último clássico paulista entre Santos e Corinthians terminou em confusão. Torcedores do Peixe invadiram o campo na partida desta quarta-feira (13), na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil. Um torcedor chegou a agredir o goleiro do Timão, Cássio. Nesta quinta-feira (14), o clube alvinegro se pronunciou sobre o caso e pediu desculpas.

O Santos disse que o clube “não pode compactuar com atitudes agressivas” e lamentou que o jogo tenha sido “palco para que vândalos travestidos de torcedores agissem como marginais”.

O clube ainda divulgou o nome dos torcedores que fizeram parte da invasão e disse que foram feitos boletins de ocorrência. Além disso, a diretoria disse na nota que as possíveis punições financeiras ao time, por conta deste caso, serão cobradas aos envolvidos na justiça.

Os torcedores envolvidos na invasão prestaram depoimento e vão responder ao processo em liberdade. Eles foram autuados no artigo 41-B do Estatuto do Torcedor, que fala sobre “praticar ou incitar a violência, ou invadir local restrito aos competidores em eventos esportivos". Se condenados, eles podem pegar uma pena de até dois anos. O único acusado que pode ter uma punição maior é o que agrediu Cássio.

Na partida, o Santos ganhou do Corinthians por 1 a 0, mas como havia sido derrotado por 4 a 0 no jogo de ida, acabou eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)