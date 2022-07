‘Inaceitável’, diz perfil do Corinthians sobre agressão a Cássio; Santos ainda não se pronunciou

O perfil oficial do Corinthians no Instagram, se pronunciou, na madrugada desta quinta-feira (14), sobre agressão sofrida pelo goleiro Cássio, do Timão, ao fim da partida contra o Santos. A violência ocorreu na Vila Belmiro, na noite de quarta (13), em joga pelas oitavas de final da Copa do Brasil, quando um torcedor invadiu o campo. As páginas dos Santos nas redes sociais ainda não falaram sobre o ocorrido.

No Instagram, o Corinthians lamentou a agressão sofrida pelo goleiro e comportamento da torcida do Santos, que chegou a jogar rojões no gramado, causando a interrupção dos minutos finais da partida. “Bombas, invasão de campo e agressão aos nossos jogadores tornaram perigosa a saída de campo, que foi dominada por um clima extremamente hostil”, disse.

O clube ainda afirmou que cobrará “medidas e punições cabíveis para que cenas como estas não se repitam” e disse que os “profissionais estão em segurança”.

O Santos, outro time envolvido na confusão, ainda não se pronunciou, de forma oficial, sobre o ocorrido. Entretanto, o atacante do Peixe, Marcos Leonardo, em entrevistou após a partida, falou sobre a tentativa de proteger Cássio no momento da agressão.

“O que eu não quero comigo, eu não quero com os outros. Felizmente tentei ajudar, como poderia ajudar qualquer um. Meu pai e minha mãe me deram um ensinamento de sempre ajudar o próximo e vou seguir sempre assim”, contou.

Marcos Leonardo também falou sobre a confusão entre ele e o zagueiro Raul Gustavo, do Corinthians, que inflamou ainda mais a torcida. “Confusão acontece, cada um quer disputar ali. Todo mundo de cabeça quente e defende o seu. Não sou diferente, gosto de lutar a cada bola, a cada partida. Sou muito intenso e não gosto de perder. Infelizmente aconteceu aquilo”, explicou.

O Santos venceu o Corinthian por 1 a 0, mas acabou eliminado pelo placar agregado de 4 a 1 para o rival.