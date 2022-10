Resort, palestras e confraternização: saiba como será o congresso técnico do Parazão 2023

O congresso técnico do Campeonato Paraense de 2023 terá um cenário um pouco diferente do habitual. O evento deste ano será realizado em um resort, fora de Belém, com uma agenda de conferência e palestras durante o dia, culminando no sorteio do torneio. A informação foi confirmada pelo presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul.

"O congresso técnico vai ser realizado na primeira quinzena de novembro. Na verdade, no final de semana anterior ao dia 15. Queremos fazer o evento em um resort, em uma programação de palestras e lançamento do tema do torneio. Fazemos o congresso de manhã, palestras a tarde e o sorteio dos grupos a noite, seguido de uma confraternização", disse Ricardo.

O congresso técnico, reunião que define o regulamento do campeonato e o sorteio dos jogos, costumava ocorrer na sede da FPF, no bairro do Guamá, em Belém. No entanto, Ricardo quer mudar o cenário, promovendo uma maior "profissionalização" do torneio. A ideia, de acordo com o presidente, é que o evento comece num sábado. No domingo, todos os representantes dos clubes seriam liberados para já iniciar o planejamento para o Parazão.

Vale destacar, também, que há a possibilidade de mudança de regulamento da competição neste ano. Nas últimas duas edições, o torneio assumiu o mesmo formato que, em 2023, pode ser alterado de acordo com o Estatuto do Torcedor.