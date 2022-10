FPF solicita a clubes informações sobre estádios que serão utilizados no Parazão

A Federação Paraense de Futebol (FPF) informou que enviou um ofício aos 10 clubes participantes da Primeira Divisão do Parazão 2023 solicitando informações sobre os estádios que serão utilizados na competição do ano que vem. De acordo com o presidente da entidade, Ricardo Gluck Paul, a ideia é que a FPF monitore esses espaços para fiscalizar e ajudar na revitalização dos gramados.

"Não queremos só fiscalizar, mas contribuir desde já para que esses estádios estejam em boa fase de gramado. Queremos estabelecer um projeto de licenciamento dos gramados, numa primeira fase educativa, pra ir subindo o sarrafo até que tenhamos uma grande evolução no nível do campo de jogo nas partidas do Parazão", disse.

Ricardo disse que ainda aguarda um retorno das equipes em relação aos estádios que serão utilizados no Estadual de 2023. No entanto, ele vê três praças esportivas como críticas, que precisarão de intervenção da FPF: Souza, Navegantão e Diogão.

"Nesses estádios entendemos como críticos, porque foram formados em um solo duro e a bola não corre direito. Nossa ideia vai ser se aproximar desses três proprietários e contribuir para a mudança desses gramados. Vamos trabalhar preventivamente como parceiro para que esses locais tenham boas condições de jogo", explicou.

Mangueirão

A partir de 2023, o estádio Mangueirão voltará aos planos da FPF. De acordo com Gluck Paul, há a possibilidade de que algumas partidas sejam realizadas no estádio, desde que os clubes mandantes arquem com o valor do aluguel da estrutura. Além disso, o mandatário disse que o estádio poderá ser utilizado em partidas importantes, como semifinais e final.