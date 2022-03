Representante das ligas excluídas da eleição da FPF avalia como 'vergonhosa' a atitude da federação

Após a exclusão das ligas esportivas e de clubes do edital para a eleição da Federação Paraense de Futebol (FPF), o Ministério Público ajuizou um pedido contra a FPF, para que ela reestabeleça os direito das ligas, que haviam concedido em um edital publicado em dezembro de 2021. A equipe de O Liberal entrou em contato com o representante das ligas, Ricardo Oliveira, que garante que os filiados buscarão o seus direitos e avaliou como “vergonhosa” a atitude da FPF em excluir a ligas.

Ricardo Oliveira é presidente da Associação de Ligas Desportivas do Estado do Pará (ALIDESP), que não faz parte da votação, porém possui várias ligas filiadas que possuem o direito a voto na eleição da FPF. Para ele é questão de honra o retorno dos filiados à FPF lista de eleição.

“As ligas irão defender a inclusão no colégio eleitoral. Não aceitaremos essa agressão por conta da FPF. Iremos adotar todas as medidas para esse retorno”, contou.

O mandatário fez questionamentos sobre as 41 exclusões de ligas e classificou a atitude da FPF como “vergonhosa”, mas confia na imparcialidade da comissão eleitoral que possui como presidente o advogado Antônio Cândido Barra Monteiro de Brito.

“Simplesmente vergonhosa essa atitude da FPF, estão caçando os direitos dos próprios filiados por interesses próprios, porém, iremos continuar confiando na imparcialidade da comissão eleitoral presidida pelo Dr. Barra Brito”, disse, Ricardo.

A equipe de O Liberal entrou em contato com a presidente da FPF para saber detalhes sobre o caso, mas até o momento não recebeu respostas.

A eleição da federação está marcada para ocorrer no dia 20 de abril, no Pará Clube e as chapas podem ser inscritas dez dias antes. Três chapas mostraram interesse no pleito com os candidatos Adelson Torres, Paulo Romano e Ricardo Gluck Paul.