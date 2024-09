Remo e Paysandu decidem hoje (12), a Copa Pará de futebol feminino, no Mangueirão

Nesta quinta-feira (12), às 20h, o estádio Mangueirão vai receber mais um clássico RE-PA em 2024. Remo e Paysandu se enfrentam pela grande final da Copa Pará de futebol feminino. A decisão é em jogo único e se houve empate no tempo normal, o título será decidido nos pênaltis. Esta é a primeira edição do torneio.

Campanhas avassaladoras

Remo e Paysandu dominaram a primeira fase da competição. No grupo A, o Remo garantiu a liderança do começo ao fim com vitórias contra Boca Júnior (8 a 0 e 2 a 0) e Cruzeirão (3 a 0 e 10 a 1). Na semifinal, um pouco mais de dificuldade contra a equipe do Cabanos, mas as Leoas garantiram os 100% ao vencerem por 3 a 1. Ao todo, o Remo tem cinco vitórias em cinco jogos, com 26 gols marcados e dois gols sofridos.

VEJA MAIS

No outro grupo, o Paysandu também foi líder do início ao fim. As Bicolores golearam o Atlético JM9 duas vezes (14 a 0 e 9 a 0) e garantiram também duas vitórias contra o Cabanos, ambas por 2 a 0. Na semifinal, o Paysandu superou o Cruzeirão por 3 a 0. Ao todo, as Lobas garantiram 100% de aproveitamento com cinco vitórias em cinco jogos, com 30 gols marcados e nenhum gol sofrido.

Revanche

O confronto vai ser em clima de revanche, pelo menos para o Paysandu. No ano passado, na final do Campeonato Paraense Feminino, o Clube do Remo foi campeão com uma vitória por 3 a 0, no Mangueirão.

Ingressos

Conforme divulgado pela FPF, os ingressos para acompanhar o RE-PA feminino, no estádio Mangueirão, custam R$ 10,00. Ainda de acordo com a FPF, as entradas podem se adquiridas no dia partida, na bilheteria do estádio.

Calendário

A Copa Pará de futebol feminino abre o calendário da modalidade, na categoria profissional, no estado. Em outubro, será realizada a edição de 2024 do Campeonato Paraense Feminino e a FPF informou que as equipes que desejam participar do campeonato, precisam se inscrever até o dia 16 de setembro.