Re-Pa: Saiba como comprar ingressos para a final da Copa Pará Feminina

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou o valor dos ingressos para a final da Copa Pará Feminina, que ocorre nesta quinta-feira (12), no estádio Mangueirão, em Belém. Segundo a entidade, os bilhetes para o duelo entre Remo e Paysandu custarão apenas R$ 10,00.

Ainda de acordo com a FPF, as entradas podem se adquiridas no dia partida, na bilheteria do estádio. Vale destacar que a bola rola para a decisão a partir das 20h.

Esta será a primeira edição da Copa Pará Feminina. Até o ano passado, na categoria adulto, havia apenas uma competição de futebol feminino no estado, o Campeonato Paraense. Devido ao sucesso da Copa Pará masculina, para categorias de base, a FPF decidiu ampliar o torneio para o futebol de mulheres.

Para a decisão, a dupla Re-Pa chega com 100% de aproveitamento. Nos cinco jogos disputados até o momento, as equipe venceram todos. Há, no entanto, uma ligeira vantagem para o Paysandu, que marcou 30 gols na competição e, até o momento, não sofreu gols. Já o Remo balançou as redes 26 vezes e foi vazado apenas em duas oportunidades.

O duelo, inclusive, será um aperitivo para o Campeonato Paraense Feminino, que deve começar no mês de outubro. O torneio, que estava previsto para começar em agosto deste ano, precisou ser prorrogado em dois meses devido a um problema no sistema da CBF.