Regulamento, participantes e torneio paralelo: Tudo o que você precisa saber sobre o Parazão 2024

O Campeonato Paraense está de volta! Neste sábado (20) a bola rola para as primeiras partidas de um dos campeonatos estaduais mais antigos do Brasil. Ao todo, 12 equipes brigam pelo título da 112ª edição do torneio, que tem fórmula de disputa parecida com a adotada em anos anteriores.

Segundo o regulamento do Parazão, aprovado pelos clubes no congresso técnico da competição, que foi realizado no mês de dezembro, em Salinópolis, as 12 equipes participantes do torneio foram divididas em três grupos. Na primeira fase, cada clube enfrenta, apenas em jogos de ida, adversários que de outras chaves, totalizando oito partidas. Confira:

Grupo A

Águia de Marabá

Bragantino

Canaã

Castanhal

Grupo B

Remo

Caeté

Cametá

Santa Rosa

Grupo C

Paysandu

São Francisco

Tapajós

Tuna Luso

Se classificam à segunda fase as oito melhores equipes da classificação geral. Além disso, as duas piores equipes serão rebaixadas para a Segunda Divisão estadual de 2025.

A etapa final do torneio será disputada em formato mata-mata, no formato de cruzamento olímpico. Ou seja, o melhor colocado enfrenta o oitavo, o segundo enfrenta o sétimo e assim sucessivamente.

Ao contrário da primeira fase, os confrontos de quartas de final, semifinais e final serão realizados em ida e volta, com o classificado sendo decidido em disputa de pênaltis, caso ocorra o empate na soma dos dois resultados.

Novos participantes

Com as quedas de Independente e Itupiranga no ano passado, duas novas equipes subiram à Primeira Divisão do Parazão. As novidades são: Canaã e Santa Rosa. As equipes decidiram a última edição da Série B1 do Campeonato Paraense, a Segundinha. Na final, o Canaã bateu o Santa Rosa por 1 a 0 e se sagrou campeão do torneio.

Torneio paralelo

A partir deste ano, os clubes que disputarão o Campeonato Paraense também terão a oportunidade de participar de um outro torneio: a Copa Grão-Pará. A nova competição, que vai ocorrer paralelamente ao estadual, coloca frente a frente as equipes eliminadas na fase de mata-mata. O campeão vai garantir uma vaga na Copa do Brasil de 2025.

A Copa Grão-Pará conta com uma semifinal entre as quatro equipes desclassificadas nas quartas de final do Parazão. Em seguida, as equipes vencedoras desses duelos enfrentam as eliminadas na semifinal do Parazão, numa espécie de cruzamento entre competições. A partir disso, os vitoriosos se enfrentam numa final, que dará vaga na Copa do Brasil do ano seguinte.

O torneio já estava previsto no calendário da FPF, mas ainda em formato "piloto", de testes, em 2024. Apenas a partir da próxima temporada é que a competição daria vaga em competições nacionais. No entanto, os planos foram antecipados pela Federação, usando como base uma mudança na Lei Geral do Esporte (LGE).

Em junho deste ano, o presidente Lula sancionou a nova LGE. O documento determina mudanças nas leis trabalhistas do esporte, liberdade de expressão, discriminação e financiamento de programas esportivos. Além disso, o texto dá permissão para que entidades possam mudar o regulamento de competições ano a ano, o que antes era proibido.

Primeira rodada

Sábado, 20 de janeiro

São Francisco x Caeté - 10h - Estádio do Souza

Bragantino x Tapajós - 15h30 - Diogão

Águia de Marabá x Tuna Luso - 16h30 - Zinho Oliveira

Cametá x Castanhal - 17h - Parque do Bacurau

Paysandu x Santa Rosa - 19h - Mangueirão

Domingo, 21 de janeiro

Remo x Canaã - 16h - Mangueirão