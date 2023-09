Red Bull Bragantino vence o Grêmio em partida com gol contra bizarro; vídeo

O Red Bull Bragantino garantiu a vitória na partida contra o Grêmio, pela 23ª rodada do Brasileirão Série A e com o placar de 2 a 0, colou no G4 da tabela, garantindo o quinto lugar. Mas, um dos momentos mais marcantes da partida foi o gol contra marcado pelo lateral-direito do Grêmio, João Pedro.

O momento no mínimo bizarro ocorreu aos 19 minutos do primeiro tempo, quando após um rebote, Vitinho tocou rasteiro para o meio da pequena área e João Pedro tentou afastar de cabeça, mas a bola foi contra a própria meta.

Veja o momento:

O segundo gol do Bragantino também foi no primeiro tempo, aos 45 minutos, marcado por Vitinho. Eric Ramires e Sorriso também marcaram mais dois gols para a equipe paulista, mas ambos foram anulados por impedimento.