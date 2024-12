Real Madrid quer garantir renovação com Vinicius Jr. para evitar ‘assédio’ do futebol árabe

O Real Madrid está preparando uma oferta tentadora para renovar com o brasileiro Vinícius Jr., que teria recebido uma proposta do futebol árabe. No entanto, o atacante tem uma condição: quer mais reconhecimento do time e um salário parecido com o de Mbappé, que seria o maior do elenco.

Segundo o jornal espanhol AS, o contrato de Vini Jr. vai até 2027, e teria sido atualizado recentemente, já que antes disso ele recebia o segundo menor salário do time. No entanto, o clube quer agilizar uma renovação por conta dos “assédios” do futebol árabe.

VEJA MAIS

O Al-Ahli, por exemplo, teria ofertado ao jogador brasileiro o valor exorbitante de mais de 300 milhões de euros por ano, o que seria o maior salário da história do futebol. Por isso, o Real estaria se movimentando para renovar com os jogadores estratégicos da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

A ideia principal é manter Vini Jr. na equipe o maior tempo possível, e fazer com que junto de Mbappé e Bellingham, o brasileiro se torne um dos principais nomes da história do Real Madrid.