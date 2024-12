Eleito melhor do mundo, Vinícius Júnior recebe homenagem com foto na fachada da CBF

O atacante Vinícius Júnior foi homenageado neste domingo pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por ter sido eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa. A fachada da sede da entidade apresenta a foto do atacante do Real Madrid e da seleção brasileira e o troféu da principal honraria individual, concedida ao atleta em cerimônia do The Best, da Fifa, em Doha, no Catar. Além da imagem foi colocada também a inscrição "O melhor do mundo é nosso".



A partir da conquista, ele se tornou o primeiro brasileiro a ganhar o prêmio nos diversos formatos da premiação da Fifa desde a votação vencida por Kaká, em 2007. O jogador revelado pelo Flamengo se juntou a um grupo seleto formado por nomes como Ronaldo Fenômeno (eleito três vezes), Ronaldinho Gaúcho, (duas), além de Romário e Rivaldo, ambos com uma.



O feito do camisa sete tem ainda um peso maior se for levado em conta o tempo que um atleta brasileiro não recebia uma honraria dessa grandeza. Vini Jr. quebrou um jejum de 17 anos com o feito alcançado.

Na temporada 2023/2024, ele conquistou o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões com direito a gol na final. Decisivo e um dos pilares do elenco liderado pelo técnico Carlo Ancelotti, o atacante disputou 39 partidas e marcou 24 gols contando todos torneios.

Na atual temporada, o camisa 7 permanece fazendo a diferença. Nas 21 partidas que realizou, Vini balançou as redes 14 vezes e deu sete assistências. Além dos ótimos números, ele já levantou as taças da Supercopa da Europa e da Copa Intercontinental.

O impacto do atacante, vai além das quatro linhas. Fora dos gramados, Vinícius é um dos principais protagonistas da luta antirracista. Alvo constante de injúrias raciais na Espanha, ele trabalha para dar mais visibilidade e jovens negros que buscam um espaço na sociedade para ter uma vida melhor.