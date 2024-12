R70: 'Foi injusto', diz Cristiano Ronaldo sobre Vini Jr. não conquistar a Bola de Ouro

Imunizantes

Ministério da Saúde informou ontem, em nota, que “os estoques de vacinas no País estão abastecidos.”



Câmbio

Dólar sobe 2% na semana e fecha a última sexta-feira de 2024 a R$ 6,19. Na parcial do mês, o salto é de 3,18%. No ano, quase 30%.

(J. Bosco)

“Foi injusto.”

CRISTIANO RONALDO, atacante português, disse ontem que Vini Jr. merecia a Bola de Ouro.

CHINA

CARNE

Grande exportador de carne para a China, o Pará pode ser afetado negativamente após o país decidir, nesta sexta-feira (27), que iniciará uma investigação sobre as importações de carne bovina, o que pode resultar na adoção de ações para proteger a produção local, reduzindo as compras de outros países. O comunicado oficial diz que as importações de carne bovina cresceram 64,93% entre 2019 e 2023 e mais que dobraram (106,28%) no primeiro semestre de 2024 em relação ao mesmo período de 2019. Com isso, o mercado doméstico viu sua participação cair, com as importações representando 43,87% da produção total no período analisado, contra 24,87% em 2019.

PARÁ

Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), o Pará registrou um reajuste de 51,6% nas exportações de carne bovina neste ano, entre janeiro e novembro, na comparação com o mesmo intervalo do ano passado, chegando a US$ 643 milhões, sendo que a China é, há anos, o principal parceiro comercial do Estado. Fonte da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa) ouvida pela coluna afirma que, caso a “queda de braço” seja consumada, o Estado perderia mercado e os chineses perderiam comida de qualidade. Segundo a fonte, o Brasil tem o boi mais barato do mundo e, no País, o boi paraense tem o menor preço e a melhor qualidade; portanto, as negociações de importadores devem ser analisadas com muito cuidado, principalmente em períodos de dólar na alturas.

VENDAS

NATAL

O Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas) tem acompanhado o balanço de vendas no comércio da capital paraense durante o período do Natal e revela que o crescimento foi “bem sutil”, embora o mês de dezembro ainda não tenha se encerrado e ainda haver reflexo das vendas de Natal.

CAUSAS

A baixa performance, apesar de positiva, se deu por conta do aumento do dólar, que, segundo a entidade, encareceu as mercadorias, entre outras questões econômicas internas do País e da região. Outro ponto importante destacado pelo Sindilojas é que muitos paraenses utilizam as ofertas da Black Friday para antecipar as compras de Natal gastando menos.

DEMANDA

CRÉDITO

Seja para cobrir gastos extras ou renegociar dívidas no fim do ano, os paraenses buscaram mais crédito no mês de novembro, como aponta o Indicador de Demanda dos Consumidores por Crédito da Serasa Experian. Em quarto lugar no ranking dos estados brasileiros, o Pará apresentou um crescimento de 8,9%, atrás de Amapá (26,8%), Roraima (21%) e Amazonas (10,7%), todos no Norte. O Distrito Federal registrou a maior queda no período, de 8,1%, e a média do Brasil ficou em um reajuste de 1,6%. O estudo traz um comparativo com o mesmo período do ano passado.

CAGED

EMPREGOS

O balanço de empregos formais gerados no Pará no mês de outubro, divulgado nesta sexta-feira (27), mostrou que os setores de comércio e de serviços foram os que tiveram o melhor desempenho. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), lançados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo o estudo, o segmento de serviços foi o que mais contratou em outubro, somando 13,1 mil vagas no Estado. Porém, no mesmo mês, 11,6 mil pessoas foram demitidas, gerando um saldo de 1,4 mil postos de trabalho. Já o comércio foi o setor que teve o melhor saldo, de 2,5 mil, com 10,8 mil trabalhadores contratados e 8,3 mil desligados.

VEÍCULOS

DEZEMBRO

Os modelos de carros mais vendidos no Pará em dezembro, somando automóveis e comerciais leves, foram Strada (372 unidades), Hilux (363), Polo (182), Creta (159) e Tracker (141), todos chamando atenção pelo alto valor de mercado. O levantamento é da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Atrás aparecem alguns modelos mais populares, como o HB20 (123) em sexto lugar, o Ônix (111) em oitavo e o Mobi (91), em décimo. Um dos veículos mais baratos e populares do Brasil, o Kwid ficou na 30ª posição no ranking do Pará, com 44 unidades vendidas em dezembro.

MOVIMENTO

ESTRADA

Neste fim de ano, quando muitas pessoas deixam a capital para aproveitar o Réveillon em balneários do Estado, é esperado um fluxo de 100 mil veículos na saída da cidade, segundo o Departamento de Trânsito do Estado (Detran). Os condutores devem evitar os horários de maior fluxo, entre 7h e 19h. Portanto, o órgão reforça que o melhor horário para sair da cidade é até as 6h ou após as 19h. No retorno, o ideal é que os motoristas cheguem à capital até as 16h - após esse horário o volume de veículos começa a aumentar, aponta o Detran.

Em Poucas Linhas

Entre os dias 27 de dezembro e 2 de janeiro, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) faz um reforço operacional da linha Mosqueiro - São Brás, para atender à demanda do Ano-Novo. O reforço entrou em vigor às 17h10 desta sexta-feira, com saída do terminal de linha localizado na praça Araújo Martins, em São Brás, e segue até as 15h50 de quinta, com saída do terminal Maracajá, em Mosqueiro.Neste sábado (28), domingo (29) e na segunda-feira (30), a operação ocorre a partir das 7h10, com a última viagem programada para as 21h. Na terça (31), a primeira viagem sairá às 7h20 e a última, às 18h45. No dia 1º e no dia 2 de janeiro, o reforço operacional será realizado apenas para as viagens de retorno de Mosqueiro para Belém.



As expectativas para o show do cantor Roberto Carlos em Belém, que será realizado na próxima segunda-feira (30), no Mangueirão, estão grandes. Como divulgado pela Bis Entretenimento, três setores já estão esgotados: cadeiras brancas, cadeiras verdes e arquibancadas inferiores. Já as mesas azuis já têm 97% dos lugares ocupados, as mesas amarelas estão em 85%, enquanto as arquibancadas superiores já alcançaram 50% das vendas. O show é promovido em parceria com a Roma Eventos.



Falando em show, é esperado um novo show do cantor sertanejo Gusttavo Lima em Belém. Será um espetáculo chamado “Classic”. O “embaixador” esteve na capital paraense em novembro, em um show no Mangueirão que reuniu 18 mil pessoas.