Rayo Vallecano x AEK Atenas: onde assistir e escalações do jogo hoje (09/04) pela Liga Conferência Rayo Vallecano e AEK Atenas jogam pela Conference League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje Thalles Leal 09.04.26 12h45 Nas oitavas de final, o AEK superou o Celje e o Rayo Vallecano eliminou o Samsunspor (Facebook/ @rvmoficial) Rayo Vallecano x AEK Atenas disputam hoje, quinta-feira (09/04), as quartas de final da Liga Conferência 2026. O jogo inicia às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio de Vallecas, em Madri, Espanha. Confira onde assistir ao vivo e o horário: Onde assistir Rayo Vallecano x AEK Atenas ao vivo? A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 13h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Rayo Vallecano terminou a primeira fase da Liga Conferência em 5° lugar e com 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 10 gols marcados e 5 gols sofridos. Já nas oitavas de final, o time eliminou o Samsunspor após vitória de 3 a 1 e derrota de 1 a 0. O AEK Atenas ficou em 3° lugar na primeira fase da Liga Conferência e somou 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 14 gols marcados e 7 gols sofridos. Em seguida, a equipe superou o Celje com uma vitória de 4 a 0 e uma derrota de 2 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga Europa, Liga Conferência, Libertadores, Copa Sudamericana, Campeonato Saudita, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta quinta-feira Rayo Vallecano x AEK Atenas: prováveis escalações Rayo Vallecano: Augusto Batalla; Andrei Rațiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe, Pep Chavarría; Pathé Ciss, Unai López; Jorge de Frutos, Isi Palazón, Álvaro García; Alemão. Técnico: Íñigo Pérez. AEK Atenas: Thomas Strakosha; Lazaros Rota, Harold Moukoudi, Filipe Relvas, Stavros Pilios; Aboubakary Koita, Orbelín Pineda, Razvan Marin, Roberto Pereyra; Barnabás Varga, Luka Jović. Técnico: Marko Nikolić. FICHA TÉCNICA Rayo Vallecano x AEK Atenas Conference League 2026 Local: Estádio de Vallecas, em Madri, Espanha Data/Horário: 09 de abril de 2026, 13h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave AEK Atenas Rayo Vallecano jogos de hoje Liga Conferência Conference League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Bundesliga, Série A saudita, Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 11.04.26 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Brasileirão e os campeonatos alemão, espanhol, inglês e italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira 10.04.26 7h00 Copa Sul-Americana Carabobo x Bragantino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pela Copa Sulamericana Carabobo e RB Bragantino jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja onde assistir o jogo ao vivo 09.04.26 20h30 Copa Libertadores da América Platense x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (09/04) pela Libertadores Platense e Corinthians jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 09.04.26 20h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Foguetes, correria e confusão: torcidas de Remo e Vasco brigam em Belém; veja o vídeo! Em vídeos que circulam pelas redes sociais é possível ver a ação dos 'torcedores' a caminho do Mangueirão, onde será realizada a partida pela Série A 11.04.26 15h26 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Bundesliga, Série A saudita, Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 11.04.26 7h00 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58 FUTEBOL Conmebol abre investigação sobre ausência de Renato Gaúcho em estreia do Vasco na Sul-Americana O caso está sendo analisado com base no Código Disciplinar da entidade, que trata de condutas consideradas inadequadas no ambiente do futebol 11.04.26 9h41