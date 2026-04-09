Rayo Vallecano x AEK Atenas: onde assistir e escalações do jogo hoje (09/04) pela Liga Conferência

Rayo Vallecano x AEK Atenas disputam hoje, quinta-feira (09/04), as quartas de final da Liga Conferência 2026. O jogo inicia às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio de Vallecas, em Madri, Espanha. Confira onde assistir ao vivo e o horário:

Onde assistir Rayo Vallecano x AEK Atenas ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 13h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Rayo Vallecano terminou a primeira fase da Liga Conferência em 5° lugar e com 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 10 gols marcados e 5 gols sofridos. Já nas oitavas de final, o time eliminou o Samsunspor após vitória de 3 a 1 e derrota de 1 a 0.

O AEK Atenas ficou em 3° lugar na primeira fase da Liga Conferência e somou 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 14 gols marcados e 7 gols sofridos. Em seguida, a equipe superou o Celje com uma vitória de 4 a 0 e uma derrota de 2 a 0.

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Rayo Vallecano x AEK Atenas: prováveis escalações

Rayo Vallecano: Augusto Batalla; Andrei Rațiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe, Pep Chavarría; Pathé Ciss, Unai López; Jorge de Frutos, Isi Palazón, Álvaro García; Alemão. Técnico: Íñigo Pérez.

AEK Atenas: Thomas Strakosha; Lazaros Rota, Harold Moukoudi, Filipe Relvas, Stavros Pilios; Aboubakary Koita, Orbelín Pineda, Razvan Marin, Roberto Pereyra; Barnabás Varga, Luka Jović. Técnico: Marko Nikolić.

FICHA TÉCNICA

Rayo Vallecano x AEK Atenas

Conference League 2026

Local: Estádio de Vallecas, em Madri, Espanha

Data/Horário: 09 de abril de 2026, 13h45