PSV x Bayern: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28) pela Champions League

PSV x Bayern de Munique disputam hoje, quarta-feira (28/01), a última rodada da primeira fase da Champions League. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Philips Stadion, em Eindhoven, Países Baixos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir PSV x Bayern ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Bayern de Munique está na vice-liderança da Champions League e acumula um total de 6 vitórias, 1 derrota, 20 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já o PSV Eindhoven ocupa a 22° posição da Liga dos Campeões e soma 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 15 gols marcados e 14 gols sofridos.

PSV x Bayern: prováveis escalações

PSV: Kovar; Sildillia, Schouten, Flamingo, Obispo; Junior, Veerman, Til; Man, Saibari, Bajraktraevic. Técnico: Peter Bosz.

Bayern: Neuer; Bischof, Ito, Tah, Davies; Kimmich, Pavlović; Olise, Karl (Musiala), Luis Díaz; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

FICHA TÉCNICA

PSV Eindhoven x Bayern de Munique

Champions League

Local: Philips Stadion, em Eindhoven, Países Baixos

Data/Horário: 28 de janeiro de 2026, 17h