PSV x Arsenal: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/03) pela Champions League

PSV Eindhoven x Arsenal disputam hoje, terça-feira (04/03), as oitavas de final da Champions League. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio Philips, em Eindhoven, Países Baixos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir PSV x Arsenal ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ao final da primeira fase, o PSV estava em 14° lugar com 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Depois, o time eliminou o Juventus.

Já o Arsenal ficou em 3° lugar na primeira fase e acumulou 6 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 16 gols marcados e 3 gols sofridos.

PSV x Arsenal: prováveis escalações

PSV: Benitez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Malacia; Veerman, Schouten; Bakayoko, Saibari, Lang; De Jong.

Arsenal: Raya; Madeira, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Arroz; Nwaneri, Merino, Trossard.

FICHA TÉCNICA

PSV Eindhoven x Arsenal

Champions League

Local: Estádio Philips, em Eindhoven, Países Baixos

Data/Horário: 04 de março de 2025, 17h