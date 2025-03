Borussia x LOSC: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/03) pela Champions League

Borussia x LOSC disputam hoje, terça-feira (04/03), as oitavas de final da Champions League. O jogo tem início às 17h (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Borussia x Lille OSC Madrid ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Champions League, o Lille OSC terminou em 7° lugar e acumulou 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 17 gols marcados e 10 gols sofridos.

Já o Borussia Dortmund foi o 10° colocado e somou 5 vitórias, 3 derrotas, 22 gols marcados e 12 gols sofridos. Em seguida, o time eliminou o Sporting.

VEJA MAIS

Borussia Dortmund x LOSC: prováveis escalações

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Emre Can, Schlotterbeck e Bensebaini; Sabitzer, Groß e Brandt; Adeyemi, Bynoe-Gittens e Guirassy.

Lille: Chevalier; Meunier, Diakité, Alexandro e Gudmundsson; André, Bouaddi, Mukau, Sahraoui e Haraldsson; David.

FICHA TÉCNICA

Borussia Dortmund x Lille OSC

Champions League

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha

Data/Horário: 04 de março de 2025, 17h