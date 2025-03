Real Madrid x Atlético Madrid: onde assistir e escalações do jogo hoje (04/03) pela Champions League

Real Madrid x Atlético Madrid disputam hoje, terça-feira (04/03), as oitavas de final da Champions League. O jogo ocorre às 17h (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, Espanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Real Madrid x Atlético Madrid ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo SBT, pela TNT e pela Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos, o Real Madrid ficou em 11° lugar e acumulou 5 vitórias, 3 derrotas, 20 gols marcados e 12 gols sofridos.

Já o Atlético Madrid terminou em 5° lugar e somou um total de 6 vitórias, 2 derrotas, 20 gols marcados e 12 gols sofridos.

Real Madrid x Atlético Madrid: prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Rudiger, Raúl Asencio e Mendy; Tchouaméni e Dani Ceballos; Bellingham; Rodrygo, Vini Jr e Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

Atlético Madrid: Oblak; Molina, Giménez, Lenglet e Javi Galán; Giuliano, De Paul, Pablo Barrios e Lino; Antoine Griezmann e Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone.

FICHA TÉCNICA

Real Madrid x Atlético Madrid

Champions League

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, Espanha

Data/Horário: 04 de março de 2025, 17h