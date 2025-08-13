PSG x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/08) pela Supercopa da UEFA Paris Saint-Germain e Tottenham jogam pela Supercopa Europeia hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 13.08.25 15h00 Em seus últimos jogos, o Tottenham foi goleado pelo Bayern, enquanto o PSG foi goleado pelo Chelsea (L. Valroff/ PSG) Paris Saint-Germain x Tottenham disputam hoje, quarta-feira (13/08), a Supercopa da UEFA 2025. O jogo inicia às 16h (horário de Brasília), no Estádio Friuli, em Udine, Itália. Confira os horários e onde assistir ao vivo: Onde assistir PSG x Tottenham ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SBT, TNT Sports e Max, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o PSG passou por uma vitória de 2 a 0 sobre Seattle Sounders, outra de 4 a 0 contra Inter Miami, uma terceira de 2 a 0 sobre o Bayern, uma quarta de 4 a 0 contra o Real Madrid e uma derrota de 3 a 0 para o Chelsea. Já o Tottenham registrou um empate de 2 a 2 com Wycombe Wanderers, outro sem gols com Luton Town, uma vitória de 1 a 0 sobre o Arsenal, um empate de 1 a 1 com o Newcastle e uma derrota de 4 a 0 para o Bayern de Munique. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (13/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sul-Americana e Supercopa da UEFA movimentam o futebol nesta quarta-feira PSG x Tottenham: prováveis escalações Paris Saint Germain: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Doué, Kvaratskhelia e Dembélé. Técnico: Luis Enrique. Tottenham: Vicario; Porro, Romero, van de Ven e Spence; Bentancur, Palhinha e Sarr; Kudus, Richarlison e Brennan Johnson. Técnico: Thomas Frank. FICHA TÉCNICA Paris Saint-Germain x Tottenham Supercopa da Europa 2025 Local: Estádio Friuli, em Udine, Itália Data/Horário: 13 de agosto de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Supercopa da UEFA 2025 PSG Paris Saint-Germain Tottenham jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGO AMISTOSO Napoli x Olympiacos: onde assistir ao vivo e o horário do jogo amistoso de hoje (14/08) Napoli e Olympiacos jogam uma partida amistosa hoje; veja o horário e onde assistir o jogo ao vivo 14.08.25 12h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (14/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Libertadores, Copa Sul-Americana e Série B do Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira 14.08.25 7h00 Copa Sul-Americana Alianza Lima x Universidad de Quito: onde assistir e escalações do jogo hoje (13) pela Sudamericana Alianza Lima e Universidad Católica (EQU) jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 13.08.25 20h30 Copa Sul-Americana Univ de Chile x Independiente: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/8) pela Copa Sudamericana Universidad de Chile e Independiente jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 13.08.25 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Sem saudades! Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída 13.08.25 11h44 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (14/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Libertadores, Copa Sul-Americana e Série B do Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira 14.08.25 7h00 Futebol Marcos Braz dá detalhes sobre saída de Felipe Vizeu do Remo: ‘ótimo negócio’ Dirigente azulino fala qual era o salário do atacante no clube e projeta quanto o Leão ainda terá de dívida com o atleta. 13.08.25 12h03 REFORÇO Governo do Pará anuncia aumento de patrocínio para ajudar Paysandu a quitar transferban O valor do patrocínio do Banpará, principal parceiro do clube, será ampliado em R$ 600 mil, passando de R$ 4,4 milhões para R$ 5 milhões anuais 13.08.25 20h56