PSG x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/08) pela Supercopa da UEFA

Paris Saint-Germain x Tottenham disputam hoje, quarta-feira (13/08), a Supercopa da UEFA 2025. O jogo inicia às 16h (horário de Brasília), no Estádio Friuli, em Udine, Itália. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir PSG x Tottenham ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SBT, TNT Sports e Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o PSG passou por uma vitória de 2 a 0 sobre Seattle Sounders, outra de 4 a 0 contra Inter Miami, uma terceira de 2 a 0 sobre o Bayern, uma quarta de 4 a 0 contra o Real Madrid e uma derrota de 3 a 0 para o Chelsea.

Já o Tottenham registrou um empate de 2 a 2 com Wycombe Wanderers, outro sem gols com Luton Town, uma vitória de 1 a 0 sobre o Arsenal, um empate de 1 a 1 com o Newcastle e uma derrota de 4 a 0 para o Bayern de Munique.

PSG x Tottenham: prováveis escalações

Paris Saint Germain: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Doué, Kvaratskhelia e Dembélé. Técnico: Luis Enrique.

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, van de Ven e Spence; Bentancur, Palhinha e Sarr; Kudus, Richarlison e Brennan Johnson. Técnico: Thomas Frank.

FICHA TÉCNICA

Paris Saint-Germain x Tottenham

Supercopa da Europa 2025

Local: Estádio Friuli, em Udine, Itália

Data/Horário: 13 de agosto de 2025, 16h