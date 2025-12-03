Napoli x Cagliari: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/12) pela Coppa Italia

Napoli x Cagliari disputam hoje, quarta-feira (03/12), as oitavas de final da Copa Itália. O jogo começa às 14h (horário de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Napoli x Cagliari ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SportyNet, incluindo pelo Youtube, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Napoli é o vice-líder da Série A italiana com 9 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 20 gols marcados e 11 gols sofridos. Em seus últimos jogos, o time somou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o Cagliari ocupa a 15° posição do Campeonato Italiano e acumula 2 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 13 gols marcados e 19 gols sofridos. A equipe está há 9 partidas sem vitórias.

Napoli x Cagliari: prováveis escalações

Napoli: Milinkovic-Savic; Marianucci, Rrahmani, Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Lang; Lucca.

Cagliari: Caprile; Zappa, Rodriguez, Obert; Di Pardo, Prati, Folorunsho, Idrissi; Gaetano, Luvumbo; Pavoletti.

FICHA TÉCNICA

Napoli x Cagliari

Coppa Italia

Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, Itália

Data/Horário: 03 de dezembro de 2025, 14h