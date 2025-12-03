Atalanta x Genoa: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/12) pela Coppa Italia Atalanta e Genoa jogam as oitavas de final da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 03.12.25 10h28 Em seus últimos jogos, o Genoa venceu o Verona por 2 a 1 e a Atalanta superou a Fiorentina por 2 a 0 (Tano Pecoraro/ Facebook/ @genoaCFCofficial) Atalanta x Genoa disputam hoje, quarta-feira (03/12), as oitavas de final da Copa Itália. O jogo inicia às 11h (horário de Brasília), no Estádio Gewiss, em Bérgamo, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Atalanta x Genoa ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SportyNet, incluindo pelo Youtube, a partir das 11h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na Série A italiana, Atalanta está em 12° lugar e acumula um total de 3 vitórias, 7 empates, 3 derrotas, 16 gols marcados e 14 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas em seus últimos jogos. Já o Genoa ocupa a 16° posição da competição com 2 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 13 gols marcados e 20 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas suas últimas partidas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (03/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Copa da Alemanha, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira Atalanta x Genoa: prováveis escalações Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Samardzic, Lookman; Krstovic. Técnico: Raffaele Palladino. Genoa: Leali; Marcandalli, Ostigard, Vazquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Colombo, Vitinha. Técnico: Daniele De Rossi. FICHA TÉCNICA Atalanta x Genoa Coppa Italia Local: Estádio Gewiss, em Bérgamo, Itália Data/Horário: 03 de dezembro de 2025, 11h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Atalanta Genoa Coppa Italia 2025 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’ Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. 04.12.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia e Premier League movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.12.25 7h00 Campeonato Brasileiro Atlético x Palmeiras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/12) pelo Brasileirão Atlético-MG e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 03.12.25 19h30 Campeonato Brasileiro Flamengo x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/12) pelo Brasileirão Flamengo e Ceará jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 03.12.25 19h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’ Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. 04.12.25 8h00 CAMPEÃO BRASILEIRO Torcida do Flamengo faz festa em Belém após vitória e título do Brasileirão 2025 O gol da vitória foi marcado por Samuel Lino aos 36 minutos do primeiro tempo 04.12.25 0h29 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia e Premier League movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.12.25 7h00 AMOR AO LEÃO Remo recebe na sede pai e filho que viralizaram no jogo do acesso Everton ficou conhecido após ser atropelado por uma moto momentos antes de entrar no Mangueirão, quando descia do ônibus com o filho para assistir à partida decisiva 03.12.25 20h04