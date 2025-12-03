Atalanta x Genoa: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/12) pela Coppa Italia

Atalanta x Genoa disputam hoje, quarta-feira (03/12), as oitavas de final da Copa Itália. O jogo inicia às 11h (horário de Brasília), no Estádio Gewiss, em Bérgamo, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atalanta x Genoa ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SportyNet, incluindo pelo Youtube, a partir das 11h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na Série A italiana, Atalanta está em 12° lugar e acumula um total de 3 vitórias, 7 empates, 3 derrotas, 16 gols marcados e 14 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas em seus últimos jogos.

Já o Genoa ocupa a 16° posição da competição com 2 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 13 gols marcados e 20 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas suas últimas partidas.

Atalanta x Genoa: prováveis escalações

Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Samardzic, Lookman; Krstovic. Técnico: Raffaele Palladino.

Genoa: Leali; Marcandalli, Ostigard, Vazquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Colombo, Vitinha. Técnico: Daniele De Rossi.

FICHA TÉCNICA

Atalanta x Genoa

Coppa Italia

Local: Estádio Gewiss, em Bérgamo, Itália

Data/Horário: 03 de dezembro de 2025, 11h