PSG oficializa a contratação do volante uruguaio Manuel Ugarte

O Paris Saint-Germain anunciou nesta sexta-feira (7) a contratação do volante Manuel Ugarte, de 22 anos. A oficialização acontece um mês depois do jogador uruguaio passar por exames médicos e até mesmo falar como novo atleta da equipe francesa. O contrato é de cinco anos, até 2028, e o volante vai vestir a camisa 4, que pertencia à Sérgio Ramos.



Ugarte é o terceiro reforço anunciado pelo PSG para a temporada 2023/2024, depois da contratação do técnico Luis Enrique. O uruguaio se juntou ao meia Asensio e o zagueiro Skriniar, que chegaram à equipe sem custo.

“Estou sinceramente muito feliz por poder dar este grande passo na minha carreira, num clube tão grande”, disse o jogador em entrevista ao site oficial do clube.

VEJA MAIS

O ex-jogador do Sporting, de Portugal, deve receber 60 milhões de euros (cerca de R$321 milhões). O Chelsea chegou a entrar na briga pelo meio-campista, que chegou a ganhar o Campeonato Português em 2022, e fez 85 jogos com o Sporting. Ele também jogou a Copa do Mundo 2022 com a Seleção Uruguaia.