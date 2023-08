PSG oferece nova proposta de renovação para Mbappé, que recusa novamente

A novela entre Kylian Mbappé e o Paris Saint-Germain parece não ter fim, isso porque o jogador recusou mais uma proposta de renovação com o clube, que não quer perder o camisa 10 de graça.

No novo contrato oferecido ao atacante, o PSG teria colocado uma multa rescisória no valor de $200 milhões de euros (aproximadamente R$1 bilhão) para a janela de transferências da metade de 2024. De acordo com o jornal espanhol Marca, o clube tentou negociar com Mbappé na última terça-feira (8) e nesta quarta-feira (9).

O clube francês estaria convencido que Kylian já tem um acordo para assinar com o Real Madrid na janela de transferências do meio do ano de 2024, e receberia aproximadamente $160 milhões de euros para fechar com o clube merengue. O jogador pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe em janeiro.

Mbappé já se pronunciou publicamente sobre não querer renovar com o PSG, e afirmou que já deve sair na próxima temporada. Já o clube, que não quer perder o atacante de graça quer vendê-lo na atual janela de transferências e pede $200 milhões de euros para negociá-lo.