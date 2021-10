Pressão: com ingressos a partir de R$ 15, Botafogo-PB inicia venda contra o Paysandu

Passado o jogo de ida das quartas de final da Copa Verde, contra o Castanhal, o Paysandu volta suas atenções para o grande desafio da temporada: permanecer na briga pelo acesso à Série B. Além de problemas internos à resolver, o Papão terá um grande obstáculo contra o Botafogo-PB, em João Pessoa: a provável pressão da torcida do Belo.

A equipe paraibana iniciou nesta quinta-feira (28) a venda de ingressos para o duelo, que será no domingo, às 17h, no Estádio Almeidão. Na gama de valores anunciada, há a opção de entradas a preço popular: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) na arquibancada "sol" (descoberta). As demais opções são a arquibancada coberta (R$ 60 / R$ 30) e cadeiras (R$ 120 / R$ 60).

O atual decreto da prefeitura de João Pessoa autoriza a presença de até 30% de público nos estádios da cidade, o que permitirá até 7.731 torcedores domingo, no Almeidão. No entanto, há a expectativa que até o dia do jogo esse teto suba para 50%, o que configuraria a capacidade máxima de 12.885 pessoas.

apão e Belo se enfrentam a partir das 18h do domingo. O Alviceleste paraense precisa vencer e torcer por um tropeço do Criciúma contra o Ituano, no Heriberto Hülse, para se manter com possibilidades de acesso. O duelo contra o Botafogo-PB será acompanhado lance a lance por Oliberal.com.