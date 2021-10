Tropeços do Paysandu revoltam torcedores que pedem para que o ano acabe: 'poupar maiores vergonhas'

O empate em 1 a 1 do Paysandu com o castanhal, dentro da Curuzu, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Verde, não agradou o torcedor, mesmo com o Papão estando com time mesclado em campo. Nas redes sociais vários bicolores questionaram a postura do time em campo e criticaram a presidência na montagem do elenco e pedem para que o ano acabe, para “poupar maiores vergonhas”.

Com o time na lanterna do quadrangular da Série C, mas ainda com chances de conquistar o acesso, os torcedores não pouparam ninguém, nem o ex-executivo de futebol do Paysandu, Ítalo Rodrigues, que deixou o clube no meio da Série C e foi para o CSA-AL.

“Empatar com o castanhal? Pegar porrada de ferroviário-CE e Ituano-SP? Acabem logo esse ano, que não subiremos e não passaremos mais vergonha com esse time sem raça e sem jogadas”

“Entreguem logo o próximo jogo e poupem os torcedores de maiores vergonhas mais para frente. Vocês estão enganando quem com isso aí?”

“Não acho que a diretoria se esforça para errar, mas precisa reconhecer que o recrutamento e seleção foi péssimo esse ano 9lembra 20070. Poucos lembram, mas essa responsa é também do Ítalo Rodrigues que trouxe essas figuras”

“Absolutamente todos os jogadores do Paysandu fizeram corpo mole. Viram que o castanhal não apresentou grande perigo e brincaram como se o jogo não valesse nada. Vocês estão envergonhando esse time, escrevendo uma história feia, que não condiz o que nós temos”

“Depois não entendem os motivos da invasão de campo. Vão ser ruins lá na casa do c***. Fazendinha, Robinho, dupla de zaga terrível. Mas é isso, o clube paga o preço de diretoria e jogadores omissos”

Agora o Papão “muda o chip” e já pensa no Botafogo-PB, no próximo domingo (31), às 18h, no Estádio Almeidão. A partida será válida pela quinta rodada do quadrangular da Série C e terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.