Botafogo-PB pode ter desfalque para enfrentar Paysandu no quadrangular da Série C

No domingo, o Botafogo-PB encara o Paysandu pela quinta rodada do quadrangular da Série C. Será o jogo da vida dos dois times, já que ambos estão atrás da vaga para a Série B de 2022.

Para a partida, o técnico Gerson Gusmão deve repetir o time que venceu o Criciúma por 1 a 0 na rodada passada. O desfalque é do meia Clayton, que está com dores no adutor da coxa e segue como dúvida. No entanto, ele não deve fazer muita diferença, pois o meia perdeu espaço no time. Inclusive, para descansar parte do elenco, o técnico jogou contra o Vitória pela pré-Copa do Nordeste, com um time misto, na quarta-feira.

Assim, o técnico pode escalar Felipe; Tinga, Fred, William M, Tsunami, Marcos Aurélio, Juba, Welton, Pablo, Sávio e Cleyton.

Situação na tabela

O Belo é o terceiro colocado do grupo C, com 5 pontos. É a mesma pontuação do Criciúma, que fica na segunda posição pelos critérios de desempate. Se vencer e o Criciúma perder em casa diante do Ituano, o Botafogo entre na zona de classificação para a Série B.

Já o Paysandu é o lanterna do grupo com apenas dois pontos. Precisa de uma vitória para continuar vivo na briga pelo acesso.

Agenda

A partida entre Botafogo-PB e Paysandu será às 18 horas de domingo (31), no Almeidão, em João Pessoa (PB), com transmissão lance a lance em OLiberal.com.