Presidente da Tuna assume FPF de forma interina; Graciete é a primeira mulher a liderar a Federação

A presidente da Tuna Luso, Graciete Maués, reeleita no último mês, vai assumir interinamente a presidência da Federação Paraense de Futebol (FPF). A própria Graciete confirmou ao O Liberal que, na próxima segunda-feira (24), começa a trabalhar no cargo máximo do futebol paraense.

A dirigente da Tuna se torna a primeira mulher a liderar a Federação. Graciete assume o cargo pelo fato da Águia Guerreira ser a afiliada mais velha da FPF, indo contra a afirmação de Adelcio e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que defendiam que o atual mandatário permaneceria no cargo até o final.

Eleições suspensas

Às vésperas do pleito, a Justiça suspendeu as eleições da FPF, que ocorreria no dia 28 de dezembro do ano passado. No dia anterior à decisão judicial, a chapa do candidato Paulo Romano, então impugnada da eleição, entrou com uma ação na Justiça para voltar ao pleito.

De acordo com a desembargadora Eva do Amaral, que decidiu suspender a eleição, os motivos foram a violação da Lei Pelé, que estabelece que a comissão eleitoral que deve convocar o pleito - o próprio Adelcio foi quem o fez. Além disso, Adelcio publicou o edital de convocação, e logo depois inscreveu a chapa. Para Eva, o dirigente se utilizou "de informações privilegiadas para tentar ludibriar os candidatos concorrentes, violando o princípio da isonomia".

Quase um mês depois do imbróglio judicial, ainda não há data para a eleição.

O que disseraram os candidatos sobre Graciete assumir a presidência?

Nota de Ricardo Gluck Paul:

"A instabilidade jurídica da FPF está finalmente sanada com a nomeação da Sra. Graciete Maués, presidente da Tuna Luso, como presidente da Federação. A insistência da diretoria em ficar ilegalmente no cargo estava colocando todos em risco, principalmente o contrato de patrocínio do campeonato paraense".

Nota de Paulo Romano:

"Em relação à Presidenta da Tuna, temos o maior respeito e total confiança na condução do Futebol Paraense, pois já demonstrou sua competência de gestora no comando do seu clube, e deu exemplo de como deve ser conduzida uma eleição presidencial onde pudemos ver que foi dentro de uma total transparência, que é o que sempre buscamos para ocorrer nas eleições da FPF".

A reportagem também procurou o candidato Adelcio Torres, mas não obteve respostas.