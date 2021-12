Às vésperas do pleito, Justiça suspende eleições da Federação Paraense de Futebol

Por decisão da Justiça, as eleições da Federação Paraense de Futebol (FPF) estão suspensas. Uma ação tomada pela Liga de Castanhal. Na noite desta segunda-feira (27), a decisão foi tomada. À reportagem, o advogado da liga, David Merabet, confirmou a decisão:

"Entramos administrativamente impugnando algumas ligas municipais e o próprio edital de convocação das eleições, e a comissão nao reconheceu nossa fundamentações. Agora foram reconhecidos nossos gritos de irregularidades e falta de lisura do processo eleitoral e comissão. Sem falar nos abusos de poder cometidos pelo presidente/candidato [Adelcio Torres]", disse David.

Na manhã de segunda-feira (28), a chapa do candidato Paulo Romano, que foi impugnada da eleição, entrou com uma ação na Justiça, para voltar ao pleito. David explicou que a decisão foi em relação a outro processo, movido no 2° Grau do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA): "Nao cabe [recurso] com efeito suspensivo, pois [é] decisão da desembargadora em segundo grau", disse David.

Motivos da suspensão:

No documento em que dá a decisão de suspender as eleições da FPF, a desembargadora Eva do Amaral explicou as razões:

1°) uma violação do art. 22, incisos III e VI, da Lei Federal nº. 9.615/1998 (Lei Pelé), pois o atual presidente da FPF e candidato à reeleição, Adélcio Torres, foi quem convocou as eleições, o que deveria ter sido feito pela comissão eleitoral previamente constituída.

2°) Além disso, Adélcio publicou o edital de convocação para a eleição no dia 13/12/2021, e, logo em seguida, inscreveu a sua chapa, utilizando-se, supostamente, de informações privilegiadas para tentar ludibriar os candidatos concorrentes, violando o princípio da isonomia.

Comissão Eleitoral

A reportagem tentou contato com o presidente da comissão eleitoral, Jeff Launder, sobre o assunto. No entanto, até o momento, não conseguimos resposta. Vale lembrar que ao O Liberal, Jeff havia confirmado, antes da decisão judicial, que, com a impugnação da chapa de Paulo Romano, apenas os candidatos Adelcio Torres e Ricardo Gluck Paul concorreriam.

À princípio, a eleição ocorreria nesta terça-feira (28), das 10 às 16 horas, no Pará Clube. No entanto, na manhã desta segunda-feira (27), a chapa impugnada entrou com a ação na Justiça. Até o momento, não há uma definição sobre a nova data do pleito.

Confira a decisão da desembargadora Eva do Amaral:

"Em suma, diante dos vícios alegados e aparentemente comprovados pela ora agravante, bem como da iminência do pleito, a prudência recomenda acolher o pedido liminar para suspender a eleição que se avizinha, a fim de que estas inconsistências possam ser melhor compreendidas e aferidas à luz do contraditório na origem e, se for o caso, corrigidas pela entidade agravada através de seus órgãos competentes, tudo com o fim de se evitar que o processo eleitoral em questão não seja maculado e futuramente tornado sem efeito em razão de vícios que podem ser, perfeitamente, sanados a tempo e a modo".