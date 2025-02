Presidente da FPF comenta realização de jogos durante o carnaval: 'Foi a pedido dos clubes'

O final de semana que marca a última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense terá um componente a mais para o torcedor: a folia carnavalesca. Todos os jogos da oitava rodada serão realizados durante o período do carnaval. A novidade foi confirmada pela Federação Paraense de Futebol. Em entrevista ao portal Oliberal.com, o presidente da entidade confirmou a alteração e expôs os motivos para permitir a realização das partidas durante a folia.

"A realização de jogos no Carnaval se dá a pedido dos clubes. Foram as agremiações que buscaram a Federação solicitando essa rodada. Muitos clubes querem reduzir a extensão do campeonato, por questão de custos, e nós prontamente atendemos. Gastamos até um pouco mais com logística, mas valeu a pena para agradar os participantes do campeonato", disse o dirigente. A última vez em que o fato aconteceu foi há 10 anos. Desde então, a competição para nos dias em que a folia corre solta.

Uma das maiores preocupações, no entanto, era com a questão da segurança, já que o efetivo da PM é destacado para acompanhar as multidões atrás dos blocos, mas segundo ele, a questão já está resolvida. "Não tivemos problemas com a Polícia Militar sobre a questão da segurança. Houve um bom diálogo e conseguimos estabelecer um meio termo para a realização das partidas", esclarece Gluck Paul, que enxerga na mudança uma possibilidade a mais de movimentar a economia do torcedor paraense, a exemplo de grandes centros.

"Acho que essas partidas no carnaval ajudarão a engrandecer a festa. Nos maiores carnavais do mundo - Rio, Salvador e Recife - teremos futebol paralelamente ao Carnaval. Porque não podemos ter isso aqui? Acho que temos que desmistificar certas coisas. Aposto num grande final de semana de jogos", completa.